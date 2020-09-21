В Евросоюзе обсудят безвизовый режим для белорусов [ Редактировать ]
Президенты Литвы, Польши и Румынии обратились к Евросоюзу с предложением о мерах поддержки граждан Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении президентов, которое опубликовано на их сайтах.
Среди возможных мер поддержки белорусов - безвизовый режим, содействие торговле с ЕС, помощь по вступлению в ВТО и по диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Республики. О желании ввести безвизовый режим для граждан Беларуси ранее заявили Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.
Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз - как крупная мировая экономическая держава - должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси... Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси.
Три страны попросят ЕС предоставить меры поддержки, если в Беларуси проведут политические и экономические реформы.
Если граждане Беларуси решат провести политические и экономические реформы в стране, создать независимые институты для защиты прав человека и свободы слова - мы поможем своими знаниями и опытом.
Напомним, Госдепартамент ранее заявил, что на этой неделе Евросоюз и США могут скоординировано объявить о введении санкций в отношении Минска. До этого Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусов.
Ранее сообщалось, что Украина с 1 сентября приостановила безвиз с Беларусью.
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