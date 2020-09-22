Siri заговорит на украинском [ Редактировать ]
Американская IT-компания Apple может научить голосового помощника Siri говорить по-украински. На сегодня голосовой помощник поддерживает ряд языков, но не украинский.
Об этом свидетельствует размещенная на сайте Apple вакансия аналитика аннотаций со знанием украинского языка.
В частности, от кандидата требуется знание украинского языка в совершенстве и способность различать нюансы его диалектов. Это свидетельствует о том, что Siri хотят научать понимать и отвечать на украинском языке.
Аналитик аннотаций должен слушать и транскрибировать аудиофайлы, а также оценивать ответы голосового помощника и использование Siri украинского языка на основе данных клиентов, которые примут участие в программе оценки качества.
Ранее мы писали, что Apple разработала два вида собственных уникальных защитных масок.
по теме
Без iPhone: все подробности презентации Apple 2020
Во вторник, 15 сентября, в штаб-квартире американской Apple в Купертино прошла ежегодная презентация
В Apple назвали дату презентации новых iPhone
Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации
Презентация Apple 2020: трансляция
Во вторник, 15 сентября, компания Apple проводит традиционную презентацию новых гаджетов
В Украине запустили чат-бот для крымчан
С его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления документов
В работе Google произошел сбой
В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive