Многие считают молоко исключительно полезным продуктом, а между тем медики говорят, что это не так. Профильные специалисты назвали главные угрозы его употребления для здоровья человека, передает newsyou.info.

Молоко при условии пониженного содержания жира способно снизить угрозу возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсульта. Продукт способствует укреплению костной системы и зубов. В нем содержится кальций, фосфор, витамин D и другие полезные вещества, а также антиоксиданты, защищающие головной мозг от отрицательного воздействия свободных радикалов. При этом, несмотря на все полезные свойства, употребление молока скрывает некоторые угрозы. Этот продукт может спровоцировать проблемы с работой пищеварительной системы и вызвать ощущение усталости. Особенно опасно молоко для людей с непереносимостью лактозы. У них после употребления данного напитка часто возникают вздутие живота, газы и диарея.

Помимо этого молоко нередко ведет к высыпаниям на коже, особенно часто у любителей данного напитка возникает угревая сыпь. В случае нарушения гормонального фона продукт может спровоцировать рак яичников, матки, груди и простаты. Для людей с повышенным уровнем холестерина лучше покупать обезжиренное молоко. Это же касается страдающих ревматическими заболеваниями пациентов.

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