Столичные спасатели смогли полностью локализовать возгорание на свалке в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Масштабное возгорание было ликвидировано в течении 2 суток.

В 16:12 пожар удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа.

Отмечается, что самая большая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Также с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания.

Напомним, в Киеве случилось масштабное возгорание на свалке предприятия. Огонь занял площадь в размере 500 метров квадратных.