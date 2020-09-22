В Киеве удалось ликвидировать "едкое" возгорание [ Редактировать ]
Столичные спасатели смогли полностью локализовать возгорание на свалке в Дарницком районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС
Масштабное возгорание было ликвидировано в течении 2 суток.
В 16:12 пожар удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа.
Отмечается, что самая большая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Также с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания.
Напомним, в Киеве случилось масштабное возгорание на свалке предприятия. Огонь занял площадь в размере 500 метров квадратных.
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