Шестилетний мальчик в американском штате Индиана спас своего отца от смерти после вооруженного нападения грабителей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Джонатан Хохстетлер возвращался поздно вечером домой. Неожиданно у его трейлера спустило колесо. На помощь супругу приехала его жена Вильма, взяв с собой шестилетнего сына Брэдона. Внезапно на пару напали грабители: убили его мать и тяжело ранили в шею отца.

Отмечается, что ребенок не растерялся и набрал номер экстренных служб. Хостлера прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Читайте также, в Британии восьмилетний ребенок спас мать от смерти. Женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание.