В США ребенок героически спас отца [ Редактировать ]
Шестилетний мальчик в американском штате Индиана спас своего отца от смерти после вооруженного нападения грабителей.
Об этом сообщает Daily Mail.
Джонатан Хохстетлер возвращался поздно вечером домой. Неожиданно у его трейлера спустило колесо. На помощь супругу приехала его жена Вильма, взяв с собой шестилетнего сына Брэдона. Внезапно на пару напали грабители: убили его мать и тяжело ранили в шею отца.
Отмечается, что ребенок не растерялся и набрал номер экстренных служб. Хостлера прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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