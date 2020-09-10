В Одесі СБУ запобігла контрабанді великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків на тіньовому ринку близько 17 мільйонів доларів. Нелегальний вантаж прибув до одеського морського порту.

В контейнері з бананами ділки заховали 100 кілограмів кокаїну, розфасованого в брикети. Наразі перевіряють причетність до контрабанди органів контролю.