Председателя Харьковского админсуда задержали на взятке (фото) [ Редактировать ]
Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ задержали председателя Харьковского окружного административного суда во время передачи взятки.
Чиновница "давила" на одного из судей, чтобы он вынес "правильное" решение по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. В качестве "поощрения" председатель суда принесла служителю Фемиды $3000.
"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении Председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - сообщают в СБУ.
Правоохранители традиционно не называют фамилии фигурантов, однако на сайте Харьковского окружного административного сообщается, что его возглавляет Панченко Ольга Владимировна.
Ранее сообщалось, что под Одессой бандиты напали на судью.
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