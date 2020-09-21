Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ задержали председателя Харьковского окружного административного суда во время передачи взятки.

Чиновница "давила" на одного из судей, чтобы он вынес "правильное" решение по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. В качестве "поощрения" председатель суда принесла служителю Фемиды $3000.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении Председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - сообщают в СБУ.

Правоохранители традиционно не называют фамилии фигурантов, однако на сайте Харьковского окружного административного сообщается, что его возглавляет Панченко Ольга Владимировна.

Ранее сообщалось, что под Одессой бандиты напали на судью.