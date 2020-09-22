В "Опозиційній платформі - За життя" закликають перевірити використання коронавірусних фондів на Одещині

Держава обіцяла лікарям доплати - та досі немає. Обіцяла і засоби захисту - з цим теж проблеми. Депутати запитують: де ж гроші з коронавірусного фонду?