Тарифы для семейных врачей повысят [ Редактировать ]
С 2021 года повысят тарифы для семейных врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Сумму повысят с 600 грн до 710 грн. Последний раз тариф повышали два года назад.
При этом оплата работы семейного врача будет зависеть от коэффициентов.
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