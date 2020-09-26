Каждый из нас подвержен лени. Только одни могут легко бороться с ней, а другие, наоборот - позволяют ей еще больше укорениться. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый ленивый.

Итак, на первом месте оказались Тельцы. Если Телец не хочет что-то делать, лучше его не заставлять. Он перестанет лениться только в том случае, если загорится каким-то делом. Хотя этот запал очень быстро проходит.

Для бурной деятельности нуждаются в постоянном вдохновении. Если его нет, то лень-матушка будет постоянно одолевать во всех сферах жизни.

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