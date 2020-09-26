В результате авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области погибли 22 человека. Двум людям удалось выжить, однако один из них в критическом состоянии. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Известно, что скорая помощь забрала двоих людей по фамилии Вильховой и Зибюк.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.