В сирийском городе Рас-эль-Айн, в результате взрыва заминированного автомобиля погибли - 7 мирных жителей, среди которых 2 детей, а также 11 человек были ранены. Об этом сообщает государственное агенство SANА.

фото: sana

По данным агенства, взорвался припаркованный автомобиль возле свалки для металлолома, в районе Аль-Сина у южного въезда в город Рас-эль-Айн.

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Стоит отметить, что городе, где прозошла трагедия - Рас-эль-Айн и расположенные рядом поселения на севере провинции Хасеке, находятся под контролем турецкой армии и лояльных им сирийских формирований.

Напомним, ранее при взрыве бензовоза в Нигерии погибли 28 человек.

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