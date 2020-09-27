Власти Азербайджана ввели частичное военное положение [ Редактировать ]
Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вопрос об введении военного положения обсуждалось на экстренном заседании Милли Меджлиса. Об этом сообщает "РИА Новости"
Как заявил депутат Хикмета Бабаоглы, решение будет утверждено президентом Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.
Наконец-то настало время для освобождения оккупированных территорий. Мы призываем население соответствующих городов и районов соблюдать требования военного положения и комендантского часа
МВД Азербайджана переданы полномочиями об объявлении комендантского часа.
Комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.
Стоит отметить, что 27 сентября Армения ввела военное положение на территории страны и объявила о мобилизации резервистов в возрасте до 55 лет.
Напомним, ранее Армения пострадала от ракетного обстрела городов.
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