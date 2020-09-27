Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вопрос об введении военного положения обсуждалось на экстренном заседании Милли Меджлиса. Об этом сообщает "РИА Новости"

Как заявил депутат Хикмета Бабаоглы, решение будет утверждено президентом Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.

Наконец-то настало время для освобождения оккупированных территорий. Мы призываем население соответствующих городов и районов соблюдать требования военного положения и комендантского часа

МВД Азербайджана переданы полномочиями об объявлении комендантского часа.

Комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.

Стоит отметить, что 27 сентября Армения ввела военное положение на территории страны и объявила о мобилизации резервистов в возрасте до 55 лет.

Напомним, ранее Армения пострадала от ракетного обстрела городов.