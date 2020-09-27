На Днепре, в Обуховском районе вблизи села Витачив, 27 сентября, перевернулась лодка с 9 людьми на борту. Событие произошло в 400 метрах от берега. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области на странице в Facebook.

Пострадавшие, которые оказались в воде, держались за лодку до прибытия спасателей.

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По данным спасателей, в результате инцидента никто не погиб.

Спасатели двумя ладками доставили людей к берегу.

Напомним, ранее в Днепре подросток прыгнул с моста после ссоры с девушкой.

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