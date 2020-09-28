Ілон Маск анонсував випробування марсіанської ракети [ Редактировать ]
Засновник і власник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував нове випробування ракети Starship. За тиждень її вперше тестуватимуть на висоті 15 кілометрів.
Starship надважка багаторазова ракета-носій, яку планують використовувати для польотів на Марс. Перше успішне випробування провели у серпні, тоді ракета піднялась на 150 метрів.
Загалом у майбутньому вона має замінити ракети Falcon-9. У 2022 саме за допомогою Starship NASA планує доправити нову місію на Місяць.
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