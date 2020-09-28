У Пекіні стартувало масштабне шоу машинобудівної індустрії [ Редактировать ]
Найяскравіші автоновинки і величезний натовп глядачів. У Пекіні стартував щорічний автосалон. Це єдина така масштабна подія для світової машинобудівної індустрії цьогоріч, через коронавірусні обмеження. Пекінське шоу також відтермінували на 5 місяців.
Особливістю нинішньої експозиції є домінування електромобілів: серійних моделей та прототипів. Тож свої екологічні моделі представили навіть люксові бренди. Загалом на автосалоні мають показати понад 80 світових прем'єр. А також продемонструють 160 автівок, які працюють з використанням виключно нових джерел енергії, 147 із них - китайського виробництва.
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