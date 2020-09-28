Доставщик пиццы получил "космические" чаевые (видео) [ Редактировать ]
В США 89-летний работник доставки пиццы получил от постоянного клиента чаевые в размере 12 тысяч долларов.
Об этом сообщает Today.
Дерлин Ньюи, проживающий в городе Рой, штат Юта, подрабатывал курьером, чтобы иметь дополнительные средства для оплаты счетов. Он трудился 30 часов в неделю.
Деньги были собраны его постоянным клиентом через социальную сеть TikTok.
После очередной доставки Вальдес оплатил заказ и оставил курьеру чаевые в размере 12 тысяч долларов. Дерлина ошарашил и растрогал поступок его клиента.
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