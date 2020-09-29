Во вторник, 29 сентября, власти Азербайджана заблокировали доступ на территории страны к социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам. Об этом сообщается на сервисе NetBlocks.org, который отслеживает доступность к сайтам в любой стране мира.

Причиной этому стало обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

При этом, часть мобильных приложений осталась доступна, как и интернет в целом.

Ранее мы писали о том, что в Карабахе сбили азербайджанский самолет. Напомним, генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.