В Азербайджане заблокировали все соцсети [ Редактировать ]
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Во вторник, 29 сентября, власти Азербайджана заблокировали доступ на территории страны к социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам. Об этом сообщается на сервисе NetBlocks.org, который отслеживает доступность к сайтам в любой стране мира.
Причиной этому стало обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
При этом, часть мобильных приложений осталась доступна, как и интернет в целом.
Ранее мы писали о том, что в Карабахе сбили азербайджанский самолет. Напомним, генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.
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