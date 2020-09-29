Зонд космического агентства NASA "Паркер" приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние, благодаря чему ученые смогут получить больше информации о внешней атмосферу звезды.

Отмечается, что зонд побьет свой же рекорд и станет самым близким объектом, который приближался к Солнцу. Зонд побьет свой предыдущий рекорд, пройдя в пределах 13,5 млн км от Солнца и двигаясь со скоростью 466 тыс. км / час.

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Это будет шестой полет зонда к Солнцу с момента его запуска в 2018 году. По мере того, как он вращается вокруг Солнца, с каждым проходом он становится все ближе к звезде, а в течение лета получает дополнительный толчок, используя гравитацию Венеры, чтобы отрегулировать свою траекторию. В июле этого года зонд подошел к поверхности Венеры лишь на 833 км, а гравитационная помощь от этого маневра позволила зонду приблизиться к Солнцу в 1,5 раза ближе.

"Мы всегда задаем себе вопрос, увидим ли мы что-то новое по мере того, как мы становимся все ближе и ближе к Солнцу. Как сходит солнечный цикл и Солнце становится все более активным, мы можем наблюдать за этой активностью с невиданной ранее точки зрения", - отметили в NASA.

Зонд собирает данные об активности Солнца, чтобы исследователи могли узнать о его внешней атмосфере. Подходы позволяют зонду собирать измерения ближе к Солнцу, чем когда-либо, а также получать изображения короны поблизости.

Ученые хотят знать больше о солнечном ветре - потоке заряженных частиц, высвобождающихся из короны, поскольку ветер может перемещаться по солнечной системе и влиять на космическую погоду. На Земле космическая погода влияет на спутниковую связь и электрические системы кораблей на орбите, и излучение может даже влиять и на астронавтов.

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