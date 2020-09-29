Беларусь ввела ответные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии. Ранее страны Балтии расширили санкции против белорусских чиновников. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает Белта.

"Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - заявил он.

По его словам, Беларусь составила санкционные списки, в которые входят примерно по 100 чиновников из каждой страны. Им теперь запрещен въезд в Беларусь.

Ранее мы писали, что Литва намерена расширить список санкций против Беларуси.