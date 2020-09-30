Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин озвучил несколько бесспорных фактов, которые отрицаются украинской властью.

В частности, он сказал, что закон об амнистии был принят голосованием в Верховной Раде, но потом исчез.

"Это детективная история. Но, как известно, рукописи не горят. Поэтому у меня этот документ есть, и, я думаю, следствие узнает, кто совершил это преступление", - сказал Фокин.

Он также убежден, что выборы на Донбассе необходимо проводить. "Кто сейчас мешает вынести проект постановления и проголосовать за назначение выборов в этих районах на 18 или 28 марта?" - задавал вопрос Витольд Фокин.

Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на неконтролируемой территории Донбасса и заработали свою пенсию честным трудом на благо Украины.

Кроме того, Витольд Фокин заявил, что никакого подтверждения, что там (на Донбассе) идет война между Россией и Украиной, не видит.

В ответ Президент Украины подписал указ, которым вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. К тому же на сайте Президента Украины появилось невнятное и эмоциональное заявление о том, что позиция Витольда Фокина противоречит официальной позиции Украины, которая, по "скромной и незаангажированной оценке" окружения Президента, "полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой".

Такая примитивно-ограниченная позиция власти и аргументация в духе "я прав, потому что я всегда прав" убедительно доказывают неспособность к ведению диалога, а расправа над Фокиным свидетельствует о нежелании и неготовности украинской власти вести аргументированную дискуссию.

Реакция Президента - расправа над первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ и его отставка - означает, что Зеленский и его окружение не признают Минские соглашения и отказываются от их выполнения.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"