Отставка Фокина означает, что власть Украины официально отказалась от выполнения Минских соглашений - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин озвучил несколько бесспорных фактов, которые отрицаются украинской властью.
В частности, он сказал, что закон об амнистии был принят голосованием в Верховной Раде, но потом исчез.
"Это детективная история. Но, как известно, рукописи не горят. Поэтому у меня этот документ есть, и, я думаю, следствие узнает, кто совершил это преступление", - сказал Фокин.
Он также убежден, что выборы на Донбассе необходимо проводить. "Кто сейчас мешает вынести проект постановления и проголосовать за назначение выборов в этих районах на 18 или 28 марта?" - задавал вопрос Витольд Фокин.
Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на неконтролируемой территории Донбасса и заработали свою пенсию честным трудом на благо Украины.
Кроме того, Витольд Фокин заявил, что никакого подтверждения, что там (на Донбассе) идет война между Россией и Украиной, не видит.
В ответ Президент Украины подписал указ, которым вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. К тому же на сайте Президента Украины появилось невнятное и эмоциональное заявление о том, что позиция Витольда Фокина противоречит официальной позиции Украины, которая, по "скромной и незаангажированной оценке" окружения Президента, "полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой".
Такая примитивно-ограниченная позиция власти и аргументация в духе "я прав, потому что я всегда прав" убедительно доказывают неспособность к ведению диалога, а расправа над Фокиным свидетельствует о нежелании и неготовности украинской власти вести аргументированную дискуссию.
Реакция Президента - расправа над первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ и его отставка - означает, что Зеленский и его окружение не признают Минские соглашения и отказываются от их выполнения.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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