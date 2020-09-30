С 1 октября водители на украинских дорогах вне населенных пунктов обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом напоминает Патрульная полиция.

Свет следует включать в любое время суток. Это требование для механических транспортных средств будет действовать до 1 мая 2021 года.

Правила введены для лучшей видимости автомобиля для пешеходов и других участников дорожного в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.

Нагадуємо, що з 1 жовтня і до 1 травня діє обов’язкова до виконання вимога ПДР — у будь-який час доби водії, що рухаються на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами, повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар.



Безпечних подорожей! pic.twitter.com/fHzwN3xOFR — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) September 30, 2020

Напомним, что с 1 июля в Украине ужесточили наказание для пьяных водителей, а полицейским разрешили останавливать все автомобили и проверять водителей.