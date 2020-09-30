Вода на Марсі таки є. Науковці виявили аж чотири великі озера. Сумарна площа цих водойм дорівнює п'ятій частині Німеччини. Одна з них - 30 кілометрів завширшки. Система марсіанських озер залягає на глибині 800 метрів. Причому вода у них у рідкому стані. Вочевидь тому, що солона - припускають дослідники. А отже, життя у цих басейнах немає. Відкриття вдалося зробити на основі спостережень, здійснених космічними апаратами упродовж семи років.