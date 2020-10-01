Корпорація "Дісней" звільняє 28 тисяч працівників через пандемію. скорочення стосуються парків розваг компанії, а також підрозділів, які опікуються організацією подій та виробництва продуктів у США. Нагадаю, розважальні зони відпочинку Волта Діснея припинили роботу по всьому світу навесні цього року.

Це завдало неабияких збитків корпорації, прибуток знизився на 91% за перші три місяці цього року. Згодом певні обмеження зняли, і парки, хоч і не в повному обсязі, знову почали приймати відвідувачів.