Представники Росії вели несанкціонований запис роботи ТКГ [ Редактировать ]
Представники Росії вели несанкціонований аудіо та відео запис роботи Тристоронньої контактної групи. Через це її онлайн-засідання дочасно припинили. Цю інформацію нам підтвердив представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш.
Відтак в ОБСЄ запропонували провести окреме засідання, щоб затвердити кодекс поведінки та інформаційної політики для всіх учасників. Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося напередодні. Українська делегація заявила про готовність до конструктивної роботи.
Зокрема, зосередитися на посиленні режиму припинення вогню та звільненні утримуваних осіб. Водночас росіяни вкотре вдалися до блокування переговорного процесу. Голова української делегації Леонід Кравчук закликав Гризлова не висувати ультиматумів і не диктувати Україні своїх умов.
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