Ситуація на сході країни загострюється. Попри оголошене перемир'я за минулу добу зафіксували 11 ворожих обстрілів, ще одна вогнева атака сталася сьогодні. Окупанти переважно вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Одного військового поранено.

На позиціях українських армійців побував Руслан Смєщук. Його репортаж далі.

Розбиті ворожими снарядами будинки, окопи та бліндажі. Такими нині є околиці селища Зайцеве. Точніше - його контрольованої частини. Адже інша половина - зараз тимчасово окупована. Постріли зі сторони супротивника тут лунають майже щодня.

Позивний "Степ", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони стріляють щодня, в основному по ночах, неприцільно. Не по нам, а так щоб рядом лягало. І вот сьогодні перед вашим приїздом було. Це в основному автоматичні гранатомети.

До ворожих окопів тут дуже близько. Позиції майже впритул - одна проти одної.

Позивний "Степ", військовослужбовець ЗСУ:

Тут їх почути можна, якщо погода. Часто чуємо п'яні крики, іноді провокативного характеру. Можливо їх тим не контролюють, ось вони і роблять це.

А ще днями тут схоже відбулася ротація бойовиків - кілька діб було чутно, як вантажівки ганяють туди-сюди. Та й загалом ворожа техніка тут постійно маневрує.

Позивний "Ковбой", військовослужбовець ЗСУ:

Техніку слишно, колісну - щось вони возять по ночах. Безпілотники літають часто, кожного дня.

Ну а в самому селищі місцеві жителі, рятувальники та місцева адміністрація - тихого часу не марнують.

Тетяна, місцева жителька:

С тишиной у нас тут начали ремонты делать, благодоря благотворительным фондам крыши поремонтировали.

Зараз тут мешкають трохи більше ста людей, і сім з них діти. Від самого початку війни тут не було настільки тривалого періоду, коли до селища з боку бойовиків взагалі нічого "не прилітає".