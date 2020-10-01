Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня территориальной обороны.

Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Согласно документу, праздник был установлен, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу.