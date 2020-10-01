Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку "министра транспорта" Сергея Карпова. Об этом он сообщил на совещании по строительной отрасли и написал в соцсетях.

Министр транспорта Республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов.

Карпов, руководивший "минтрансом" в оккупированном Крыму с октября 2018 года, уволен из-за "неудовлетворительной организации ремонта дорог". Возглавляемое им ведомство не смогло должным образом наладить работу подрядчиков. По данным "Коммерсанта", чиновник продолжит карьеру в Министерстве транспорта России.

Напомним, что накануне Аксенов уволил "министра здравоохранения" Крыма.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.