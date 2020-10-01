В Крыму уволили второго "министра" за два дня [ Редактировать ]
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку "министра транспорта" Сергея Карпова. Об этом он сообщил на совещании по строительной отрасли и написал в соцсетях.
Министр транспорта Республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов.
Карпов, руководивший "минтрансом" в оккупированном Крыму с октября 2018 года, уволен из-за "неудовлетворительной организации ремонта дорог". Возглавляемое им ведомство не смогло должным образом наладить работу подрядчиков. По данным "Коммерсанта", чиновник продолжит карьеру в Министерстве транспорта России.
Напомним, что накануне Аксенов уволил "министра здравоохранения" Крыма.
Ранее сообщалось, что в начале сентября Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.
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