Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку "министра здравоохранения" Игоря Чемоданова. На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 "глава" оккупированного полуострова раскритиковал руководство местного Минздрава из-за потока жалоб в связи с отказами в госпитализации больных.

"Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова", - написал Аксенов в Facebook.

Руководить ведомством назначен главврач симферопольской больницы имени Семашко Александр Остапенко. В Минздраве Крыма проводят служебное расследование из-за смерти двух пациентов с пневмонией, которых медики отказались госпитализировать.

За минувшие сутки на территории оккупированного Россией Крыма зарегистрировали 90 случаев коронавируса, половину из них - в Симферополе. Всего с начала пандемии на полуострове диагностировали 4564 случая COVID-19, 66 пациентов скончались.

Напомним, что в начале сентября Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.