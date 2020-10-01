Лесные пожары продолжаются: что происходит в Луганской области [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, в Луганской области продолжаются пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал детали:
Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тысяч га. Повреждено 250 зданий. Из опасной зоны эвакуированы 120 человек.
Из-за сложной ситуации, 30 октября в зону поражения попал 31 населенный пункт.
Сильный ветер стал причиной быстрого распространения пожара. На данный момент есть данные о 9 погибших.
Ранее мы писали, что огонь "охватил" Северодонецк.
по теме
Трасуючими боєприпасами бойовики спровокували пожежі на Луганщині
Пожежі на Луганщині спричинили зумисні провокації бойовиків, які застосували трасуючі кулі для підпалу сухої трави. Загальна площа пожеж понад 85 гектарів
Пожар в Луганской области: полиция не исключает поджог
Полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области
Жертвами пожаров в Луганской области уже стали 9 человек
Еще 10 человек госпитализированы
"Нам не хватает технических возможностей": Аваков о пожаре в Луганской области
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал заявление
На Луганщині знову спалахнули масштабні пожежі
Вітер швидко роздуває і розносить вогонь. Подекуди вже почали евакуйовувати людей