П'яту добу триває протистояння у Нагірному Карабаху. Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного у вбивствах сотень людей. Трамп, Макрон і Путін закликають Баку і Єреван до миру, та поки що сторони далекі від порозуміння.

Неоголошена війна. Влада Нагірного Карабаху заявляє про ще двадцятьох трьох загиблих внаслідок бойових дій уздовж кордонів невизнаної республіки. Вірменія та Азербайджан продовжують звинувачувати одне одного в обстрілах та загибелі мирного населення. Неофіційний рахунок жертв найтяжчого тут протистояння за останні 30 років вже іде на тисячі. І ні Єреван, ні Баку відступати не збираються - принаймні, на словах.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Вірменія ставить перед нами сім умов. Ми відхиляємо їх усі. Бо в нас до неї - тільки одна: вірменські збройні сили повинні негайно покинути наші землі.

Араїк Арутюнян, президент самопроголошеної республіки Нагірний Карабах:

Війна закінчиться і, звичайно, наслідком буде поразка та втрати для Азербайджану. І я хочу сказати голосно та чітко: Нагірний Карабах ніколи не підкориться.

Сьогодні у Fаcebook керівник Центру громадських зв'язків уряду Вірменії Оганес Мовсісян повідомив, що під обстріл потрапили журналісти французької газети Le Monde. За його словами, поранених везуть у лікарні міста Мартуні. Влада країни звинувачує в цьому Азербайджан і закликає втрутитися міжнародну спільноту.

Армен Саркісян, президент Вірменії:

Уявляєте, якщо Кавказ стане ще однією Сирією? Міжнародна спільнота має усвідомити: якщо не втрутитися в конфлікт у районі Нагірного Карабаху зараз, то Кавказ стане новою величезною проблемою.

В офіційному Баку вкотре наголосили: бойові дії буде припинено, щойно Вірменія залишить окуповані території Нагірного Карабаху. Таку ж позицію висловлює і Туреччина, яка відкрито виступає на боці Азербайджану.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Шлях до тривалого припинення вогню та миру в цьому регіоні залежить від виведення вірменських військ із усіх окупованих ними територій Азербайджану.

Та от Єреван такі умови називає неприйнятними, де-факто вважаючи Нагірний Карабах частиною своєї території.

Негайно припинити бойові дії без будь-яких умов сторони конфлікту закликали президенти США, Росії та Франції у спільній заяві. Тим часом в ООН вимагають від Азербайджану та Вірменії допустити на територію невизнаної республіки моніторингову місію - аби встановити реальний масштаб жертв.