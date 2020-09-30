Украине следует на государственном уровне переименовать Россию в "Московию". Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Политик считает, что каждая нация сама решает, как называть своих соседей. В качестве примера он привел название Германии в разных странах.

Французы называют Германию "Аллеманией". И что? А россияне называют "Германия". А мы почему-то "Німеччина". И что? Немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?

Телеведущая назвала такую инициативу унизительной, что вызвало у депутата негодование.

Какое унижение, если они только при Петре Первом стали называться "Российская империя"? Карты ж не врут, документы не врут. Они назывались "Московское царство" или "Московия" И в украинских документах, и в документах Великого княжества литовского. и речи Посполитой они именно так и назывались. И они не обижались.

Напомним, что Россия существенно упростила получение гражданства и трудоустройство для украинцев.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния.