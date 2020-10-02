Зеленский сократил расходы на субсидии [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Таким образом, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.
Последний этап прохождения соответствующего законопроекта №3991 - возвращен с подписью от президента. Законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.
В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.
А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен. Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.
Закон среди прочего позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.
Ранее мы писали от ом, что Зеленский назначил глав РГА в шести областях.
по теме
За угон авто будут наказывать тюрьмой: закон вступил в силу
Согласно документу, за угон автомобиля будут наказывать лишением свободы
Отказ от монет и отопительный сезон: что ждет украинцев в октябре
С 1 октября жителей Украины ждут нововведения в экономической, политической и социальной сферах
Українцям дозволять виготовляти та зберігати самогон
У Верховній раді зареєстровано відповідний законопроект, згідно з яким, планують визнати виробництво домашнього алкоголю окремим видом господарської діяльності - з перевіркою якості, сертифікацією умов виробництва і оподаткуванням
Ухудшение ситуации с коронавирусом: Зеленский назвал причину
В четверг, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области - опрос
27,8% респондентов, опрошенных в Николаевской области Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя"