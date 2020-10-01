По состоянию на четверг, 1 октября, пожары в Луганской области угрожают безопасности 31 населенного пункта. Их продолжают ликвидировать. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, которые находятся вдоль линии разграничения.

В населенном пункте Гавриловка объявлена эвакуация, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь возгорания составляет более 11 тысяч гектаров.

Сильный ветер стал причиной быстрого распространения пожара. Ранее было известно о 9 погибших. Также мы писали о том, что огонь "охватил" Северодонецк.