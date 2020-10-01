Пожары в Луганской области "угрожают" более 30 населенным пунктам [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 1 октября, пожары в Луганской области угрожают безопасности 31 населенного пункта. Их продолжают ликвидировать. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, которые находятся вдоль линии разграничения.
В населенном пункте Гавриловка объявлена эвакуация, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь возгорания составляет более 11 тысяч гектаров.
Сильный ветер стал причиной быстрого распространения пожара. Ранее было известно о 9 погибших. Также мы писали о том, что огонь "охватил" Северодонецк.
по теме
Пожары в Луганской области: количество жертв возросло
По состоянию на четверг, 1 октября, в Луганской области количество жертв в результате пожаров возросло
Луганщина у вогні: пожежі вирують поблизу КППВ "Станиця Луганська"
Вогонь дістався замінованого узбіччя на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" - там детонують боєприпаси, людей евакуювали, а сам КПП закрили
Трасуючими боєприпасами бойовики спровокували пожежі на Луганщині
Пожежі на Луганщині спричинили зумисні провокації бойовиків, які застосували трасуючі кулі для підпалу сухої трави. Загальна площа пожеж понад 85 гектарів
Лесные пожары продолжаются: что происходит в Луганской области
В четверг, 1 октября, в Луганской области продолжаются пожары
Чому гальмується розгляд справи про пожежу в Одеському коледжі
В Одесі ніяк не може розпочатись судочинство у справі, яка ще наприкінці минулого року шокувала усю країну