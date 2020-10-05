Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе [ Редактировать ]
В Киевской области, в г. Бровары, 4 октября, пьяный полицейский сбил двоих женщин на пешеходном переходе. Одна из потерпевших от полученных травм скончалась. Об этом сообщает управление комуникаций Нацполиции Киевской области.
Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием работника полиции в Броварах Киевской области поступило около 17.50. На место прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины
По данным правоохранителнй, водитель Volkswagen - участковый офицер Деснянского управления полиции, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двоих женщин. После чего, он врезался в дерево и только таким образом остановился.
От полученных травм одна из женщин - скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.
Как заявил Игорь Клименко - глава Нацполиции, виновник ДТП уволен из органов внутренних дел, а его непосредственного руководителя снимут с должности.
Клименко также добавил, что виновник должен понести справедливое наказание.
Мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание
Напомним, ранее в Киеве маршрутка влетела в толпу пешеходов.
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