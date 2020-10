В Австралии, у молодой девушки нашли ленточных червей в мозгу. 25-летняя пациентка достаточно часто жаловалась на сильные головные боли. Об этом сообщает The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Врачи на протяжении длительного времени выписали девушке лекарство от мигрени. Однако боли в голове не прекращались, а ко всему прочему добавились еще проблемы со зрением.

Девушку отправили на МРТ головы, с помощью которого врачи обнаружили у нее в мозгу опухоль. После операции выяснилось, что в ее мозгу жили личинки ленточного червя.

По словам врачей, женщина оказалась больна нейроцистицеркозом - паразитарным заболеванием, которое становится причиной нервных нарушений.

Специалистов заинтересовал данный случай, потому что до сих пор в Австралии были только привозные случаи заражения этим видом глистов. Особенности скотоводства региона не дают ленточным червям размножаться. А девушка не покидала пределов страны и, как предполагается, заразилась на работе в кафе, работая бариста.

Напомним, исследование ученых показало, что у каждого пятого на Земле в организме живут черви.