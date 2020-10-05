Более 5 тысяч новых случаев: Степанов дал прогноз по коронавирусу на неделю [ Редактировать ]
В понедельник, 5 октября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по его мнению, на этой неделе Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса. Такое заявление он сделал в ходе брифинга.
Он считает, что пока ситуация не критична.
Степанов отметил, что надо пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам, чтобы не было роста заражений.
Сейчас у нас уже на прошлой неделе более 4500 (новых заражений, - ред.). Уверен, что на этой неделе мы перейдем в отметку 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше.
Напомним, что по состоянию на 5 октября, в Украине общее число зараженных коронавирусом достигло 230 233 случаев.
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