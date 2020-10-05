В понедельник, 5 октября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по его мнению, на этой неделе Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса. Такое заявление он сделал в ходе брифинга.

Он считает, что пока ситуация не критична.

Степанов отметил, что надо пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам, чтобы не было роста заражений.

Сейчас у нас уже на прошлой неделе более 4500 (новых заражений, - ред.). Уверен, что на этой неделе мы перейдем в отметку 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше.

Напомним, что по состоянию на 5 октября, в Украине общее число зараженных коронавирусом достигло 230 233 случаев.