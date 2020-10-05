В Китае грузовик въехал в рынок: есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 5 октября, в Китае, в провинции Ганьсу грузовик въехал в сельскохозяйственный рынок. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
В результате происшествия погибли шесть человек, еще 14 получили ранения. Пять из них погибли на месте, шестой умер во время госпитализации. Из 14 пострадавших состояние пяти оценивается как тяжелое.
Авария произошла в районе села Чабучжэнь в городском округе Динси. Водитель по пока не установленной причине потерял контроль над грузовиком.
Местные власти устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Киеве маршрутка влетела в толпу пешеходов. Читайте также, в Подмосковье фуры смяли легковушку вместе с людьми.
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