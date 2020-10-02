В Китае случился жуткий "туристический" пожар [ Редактировать ]
Фото: пожар в Китае/ uddventures.udd.cl
В китайской провинции Шанси в туристической зоне случилось возгорание. Огнь унес жизни 13 человек и травмировал 15. Об этом сообщает Синьхуа.
Пожар вспыхнул около 13 часов в турзоне Тайтайшань в деревне Сяошаньян в городском округе Тайюань, в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры.
Отмечается, что все 15 пострадавших были доставлены в больницы и находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование ситуации.
Ранее мы писали что в Китае пожар на шахте унес жизнь 16 человек. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.
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