В китайской провинции Шанси в туристической зоне случилось возгорание. Огнь унес жизни 13 человек и травмировал 15. Об этом сообщает Синьхуа.

Пожар вспыхнул около 13 часов в турзоне Тайтайшань в деревне Сяошаньян в городском округе Тайюань, в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры.

Отмечается, что все 15 пострадавших были доставлены в больницы и находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование ситуации.

Ранее мы писали что в Китае пожар на шахте унес жизнь 16 человек. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.