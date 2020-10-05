Міжнародний День тварин: київські зоозахисники вийшли на екоакцію [ Редактировать ]
День тварин відзначали напередодні у світі. Щоб привернути увагу до проблеми захисту чотирилапих, київські зоозахисники вийшли на екоакцію. Із подробицями - Тарас Пилипець.
Цього вусаня звати Степан. Тривалий час котик жив у зоопритулку, і його шанси знайти родину були примарними. Однак саме його із сотні інших обрав Влад.
Влад, власник кота:
На самом деле, когда начал выбирать кота, я тоже для начала думал взять породистого, а потом наткнулся на страницу приюта и посмотрел, что котам там невесело.
Втім, щастить з такими господарями не всім безпритульним тваринам. Більшість або виживають на вулицях, або залишаються в притулках на роки.
Наталія, адміністраторка зоопритулку Ірини Добролюбової:
В основном котята - это сейчас везут с дач. Домашнюю кошечку забирают, котят оставляют. Круглый год появляются животные разного возраста - это от дедушек, бабушек.
Безвідповідальність українців - основна причина, чому багато тварин опиняється на вулиці, переконані зоозахисники. Тож у Всесвітній день тварин активісти вийшли на екоакцію.
Павло Вишибаба, зоозахисник:
У Верховній Раді лежать вісім захисних законопроєктів. Ця влада не прийняла жодного за півтора роки. Це за заборону шкуродерства в Україні, за заборону хутрових ферм в Україні за прикладом Європейських країн.
Активісти вимагають заборонити і використання тварин в цирках. Натомість дирекція столичного цирку із цим не згодна.
Владислав Корнієнко, генеральний директор Національного цирку України:
Якщо тварина в цирку в Київському національному живе в порівнянні з тваринами в дикому світі в два або в три рази довше. Якщо тварина харчується краще, якщо тварина почуває себе комфортніше.
У Міністерстві культури планують заборонити використовувати тварин у цирках з наступного року. Наразі законопроєкт у парламенті. За даними відомства, в семи державних цирках нині задіяні понад три сотні тварин, третина яких у власності держави, решту орендують у приватних господарів.
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