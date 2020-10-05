День тварин відзначали напередодні у світі. Щоб привернути увагу до проблеми захисту чотирилапих, київські зоозахисники вийшли на екоакцію. Із подробицями - Тарас Пилипець.

Цього вусаня звати Степан. Тривалий час котик жив у зоопритулку, і його шанси знайти родину були примарними. Однак саме його із сотні інших обрав Влад.

Влад, власник кота:

На самом деле, когда начал выбирать кота, я тоже для начала думал взять породистого, а потом наткнулся на страницу приюта и посмотрел, что котам там невесело.

Втім, щастить з такими господарями не всім безпритульним тваринам. Більшість або виживають на вулицях, або залишаються в притулках на роки.

Наталія, адміністраторка зоопритулку Ірини Добролюбової:

В основном котята - это сейчас везут с дач. Домашнюю кошечку забирают, котят оставляют. Круглый год появляются животные разного возраста - это от дедушек, бабушек.

Безвідповідальність українців - основна причина, чому багато тварин опиняється на вулиці, переконані зоозахисники. Тож у Всесвітній день тварин активісти вийшли на екоакцію.

Павло Вишибаба, зоозахисник:

У Верховній Раді лежать вісім захисних законопроєктів. Ця влада не прийняла жодного за півтора роки. Це за заборону шкуродерства в Україні, за заборону хутрових ферм в Україні за прикладом Європейських країн.

Активісти вимагають заборонити і використання тварин в цирках. Натомість дирекція столичного цирку із цим не згодна.

Владислав Корнієнко, генеральний директор Національного цирку України:

Якщо тварина в цирку в Київському національному живе в порівнянні з тваринами в дикому світі в два або в три рази довше. Якщо тварина харчується краще, якщо тварина почуває себе комфортніше.

У Міністерстві культури планують заборонити використовувати тварин у цирках з наступного року. Наразі законопроєкт у парламенті. За даними відомства, в семи державних цирках нині задіяні понад три сотні тварин, третина яких у власності держави, решту орендують у приватних господарів.