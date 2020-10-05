В паутине черной дыры найдены галактики [ Редактировать ]
С помощью очень большого телескопа ESO астрономы нашли шесть галактик, окружающих сверхмассивную черную дыру.
Все они лежат внутри космической газовой "паутины", которая тянется на расстояние, более чем в 300 раз превышающее размеры Млечного Пути, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.
"Эта работа была в основном вызвана желанием понять природу, возможно, самых загадочных астрономических объектов - сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Это поистине экстремальные системы, и на сегодня у нас нет хорошего объяснения их существования ", - сказал основной автор исследования, астроном Марк Миньйоли из Болоньи.
Галактики были обнаружены в ранней Вселенной, спустя всего миллиард лет после Большого взрыва - впервые такую плотную группу галактик удалось найти в столь раннюю эпоху.
"Эти газовые волокна действительно напоминают паутину. В точках пересечения волокон локализуются и растут галактики. А вдоль волокон могут течь потоки газа, которые питают как звездообразования в галактиках, так и центральную сверхмассивную черную дыру ", - отметил Миньйоли.
По мнению исследователей, в формировании паутины участвовала темная материя, которая, вероятно, притягивала большие массы газа, и уже он, в свою очередьЮ формировал большие паутинообразные структуры, в которых могли эволюционировать галактики и черные дыры.
Ранее сообщалось, что на краю Вселенной обнаружили таинственную галактику.
Также мы писали о том, что NASA опубликовало снимок потенциально пригодной для жизни экзопланеты.
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