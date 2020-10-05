С помощью очень большого телескопа ESO астрономы нашли шесть галактик, окружающих сверхмассивную черную дыру.

Все они лежат внутри космической газовой "паутины", которая тянется на расстояние, более чем в 300 раз превышающее размеры Млечного Пути, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

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"Эта работа была в основном вызвана желанием понять природу, возможно, самых загадочных астрономических объектов - сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Это поистине экстремальные системы, и на сегодня у нас нет хорошего объяснения их существования ", - сказал основной автор исследования, астроном Марк Миньйоли из Болоньи.

Галактики были обнаружены в ранней Вселенной, спустя всего миллиард лет после Большого взрыва - впервые такую ​​плотную группу галактик удалось найти в столь раннюю эпоху.

"Эти газовые волокна действительно напоминают паутину. В точках пересечения волокон локализуются и растут галактики. А вдоль волокон могут течь потоки газа, которые питают как звездообразования в галактиках, так и центральную сверхмассивную черную дыру ", - отметил Миньйоли.

По мнению исследователей, в формировании паутины участвовала темная материя, которая, вероятно, притягивала большие массы газа, и уже он, в свою очередьЮ формировал большие паутинообразные структуры, в которых могли эволюционировать галактики и черные дыры.

Ранее сообщалось, что на краю Вселенной обнаружили таинственную галактику.

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