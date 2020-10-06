В Харькове прощаются с погибшими курсантами/ Фото: 24tv.ua

В Харькове проходит церемония прощания с курсантами, которые погибли в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом. Церемония началась в 10:00.

Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Facebook.

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"6 октября в 10:00 на площади Свободы состоится церемония офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые трагически погибли в результате катастрофы военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом", - говорится в сообщении.

На церемонии присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.