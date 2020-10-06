В Москве, на Кутузовском проспекте, финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова сбила насмерть человека. 25-летняя девушка ехала на автомобиле Mercedes Gelandewagen и не заметила человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об єтом сообщает телеграм-канал Baza

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Одной из свидетельниц происшествия стала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она написала, что в это же время ехала по Кутузовскому проспекту и попала в страшную пробку. Позже Собчак узнала, что стало причиной.

Только что ехали по Кутузовскому - там дикая авария и пробка из-за этого.

По сообщениям СМИ, во время аварии в автомобиле Коротковой сработали подушки безопасности, и она получила сотрясение мозга. Очевидцы рассказали, что после случившегося у блогерши случился нервный срыв, началась истерика. По предварительной информации, во время ДТП Короткова была трезва.

Машина, на которой блогерша сбила человека, вероятно, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову.

Ранее мы писали о том, что избранница холостяка Добрынина шокировала признанием.