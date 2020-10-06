В Украине появятся электронные жалобы [ Редактировать ]
Министерство развития экономики Украины отменило ведение бумажной Книгу отзывов и предложений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Книги жалоб заменят современными методами обратной связи: колл-центрами и другими электронными способами коммуникации.
Отмечается, что на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен.
Ранее мы писали, что на территории Украины разрабатывают онлайн-платформу для жалоб потребителей. тот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию об их рассмотрении.
по теме
Microsoft вложит в Украину полмиллиарда долларов
Средства отправятся на постройку дата-центров
Украину внесли в рейтинг "сильных" паспортов
Данные предоставил Global Passport Power Rank 2020
Под Львовом фиксируют рецидив коронавируса
У больных наблюдаются тяжелые симптомы
Пожар в Луганской области: полиция назвала источники огня
Полиция установила четыре вероятных источника возгорания, что переросли в пожар в Луганской области
Румыния ввела ПЦР-тесты и карантин для украинцев
Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару сделал заявление