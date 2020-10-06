Министерство развития экономики Украины отменило ведение бумажной Книгу отзывов и предложений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Книги жалоб заменят современными методами обратной связи: колл-центрами и другими электронными способами коммуникации.

Отмечается, что на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен.

Ранее мы писали, что на территории Украины разрабатывают онлайн-платформу для жалоб потребителей. тот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию об их рассмотрении.