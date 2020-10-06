В Министерстве финансов заявили о том, что риски для экономики Украины изменятся. Об этом говорится в отчете Минфина о фискальных рисках и их влиянии на показатели госбюджета в 2021 году.

Существенный негативный шок для экономики может быть вызван ухудшением условий внешнего финансирования и ростом безработицы.

При этом перестал быть актуальным риск резкого роста цен на энергоносители (в частности, на нефть).

Так, снижение объемов транзита газа из России по территории Украины (с 65 млрд кубометре в 2020 году до 40 млрд кубометров в 2021 году согласно условиям заключенного соглашения) оценивается в минус 0,6 п.п. от валового внутреннего продукта.

Ожидается, что в 2021 году номинальный ВВП Украины составит 4 506 млрд грн.

Согласно прогнозу Минфина, усиление гибридных угроз национальной экономике со стороны России приведет к потере 0,2 п. п.

Формирование существенного дисбаланса на рынке труда, сокращение занятости оценивается в минус 1,1 п. п.

Дефицит внешнего финансирования и сужение доступа к международным рынкам капиталов - минус 0,7 п. п.

Получение низкого урожая зерновых культур - минус 0,9 п. п.

Ранее мы писали о том, что МВФ выдвинул требование Украине.