Ділку загрожує вісім років життя за держрахунок

На Запоріжжі поліцейські вилучили марихуану на пів мільйона гривень. Житель Бердянська незаконно зберігав зілля удома для продажу. Під час обшуку правоохоронці вилучили чотири кілограми сушених конопель. Ділка затримали.

Володимир Логвиненко, т.в.о. заступника начальника Бердянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області: