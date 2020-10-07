Поліцейські залишили мешканця Бердянська без сушеної коноплі [ Редактировать ]
На Запоріжжі поліцейські вилучили марихуану на пів мільйона гривень. Житель Бердянська незаконно зберігав зілля удома для продажу. Під час обшуку правоохоронці вилучили чотири кілограми сушених конопель. Ділка затримали.
Володимир Логвиненко, т.в.о. заступника начальника Бердянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області:
Наркозілля була розфасоване більше ніж 300 пакет та згорток. Все вилучене направили на експертизу. За цінами чорного ринку загальна вартість наркотичного засобу може сягати пів мільйона гривень. Громадянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
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