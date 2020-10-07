В среду, 7 октября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что перенос местных выборов невозможен. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Так, он отметил, что все процессы запущены.

Перенос местных выборов в моем понимании невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены.

Спикер вместе с тем отметил, что единственным исключением может стать указ президента о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет.

По словам главы парламента, введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, выборы могут быть отсрочены на это время.

Отменить проведение выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции... Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей выполнять эту функцию.

Напомним, что ранее "Подробности" сообщали о кандидатах в мэры Киева и Харькова.