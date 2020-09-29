Кто поборется с Кличко: на кресло столичного мэра претендуют 17 кандидатов [ Редактировать ]
На выборах мэра Киева, которые состоятся 25 октября 2020 года, зарегистрировано 17 кандидатов. Соответствующие постановление обнародовала Киевская городская избирательная комиссия. Напомним, что срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился 24 сентября.
За кресло столичного градоначальника поборются:
- Виктор Петрук (от партии "Гражданское движение "Хвиля");
- Игорь Смешко ("Сила и честь");
- Максим Гольдарба (самовыдвиженец);
- Сергей Шахов ("Наш край").
- Николай Томенко ("Родная страна");
- Сергей Гусовский ("За майбутнє");
- Юрий Левченко ("Народовластие");
- Александр Омельченко ("Единство");
- Александр Попов ("Оппозиционная платформа - За життя");
- Диана Гранцева (самовыдвиженка);
- Сергей Притула ("Голос");
- Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");
- Алексей Кучеренко ("Батькивщина");
- Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");
- Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
- Ирина Верещук ("Слуга народа");
- Виталий Кличко ("УДАР").
Ранее сообщалось, что на пост мэра Харькова будут бороться 15 кандидатов.
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