Сколько медиков скончались от коронавируса [ Редактировать ]
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В среду, 7 октября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 132 медика.
Всего коронавирусом заболели почти 17 000 медицинских работников.
Я должен сказать, что мы существенно уменьшили количество медицинских работников, страдающих от коронавирусной болезни. Если в начале апреля у нас количество заболевших медицинских работников составляла до 20% от общего количества больных, и это был самый высокий показатель в Европе. То сейчас это не более 5% (колеблется в пределах 4,38% - 4,5% в зависимости от недели).
Выплатами пострадавшим медикам и семьям погибших занимается Фонд социального страхования, отметил министр.
Мы сразу передаем информацию о погибших, а они в пределах их механизмов собирают информацию, оформляют документы, чтобы делать соответствующие выплаты.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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