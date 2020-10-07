В среду, 7 октября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 132 медика.

Всего коронавирусом заболели почти 17 000 медицинских работников.

Я должен сказать, что мы существенно уменьшили количество медицинских работников, страдающих от коронавирусной болезни. Если в начале апреля у нас количество заболевших медицинских работников составляла до 20% от общего количества больных, и это был самый высокий показатель в Европе. То сейчас это не более 5% (колеблется в пределах 4,38% - 4,5% в зависимости от недели).

Выплатами пострадавшим медикам и семьям погибших занимается Фонд социального страхования, отметил министр.

Мы сразу передаем информацию о погибших, а они в пределах их механизмов собирают информацию, оформляют документы, чтобы делать соответствующие выплаты.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.