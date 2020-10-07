Таїланд готується зустрічати туристів після піврічної перерви. Перших гостей чекають уже завтра. Обов'язкова умова для них два тижні карантину. Тайці пропонують не гаяти даремно час та ізолюватися в номері з окремим басейном і стравами від шеф-кухаря. Про п'ятизіркове усамітнення - далі.

Власний басейн і догляд медиків. У таких умовах будуть "карантинити" перші за пів року туристи на острові Пхукет. Цей готель пропонує їм спеціальний пакет послуг. Недешевий, за два тижні ізоляції доведеться викласти не менше п'яти тисяч доларів за особу.

Тханчанок Прамку, заступниця директора з продажів готелю:

До вартості входить трансфер з аеропорту Пхукета, триразове харчування, можливість викликати медсестру в будь-який час. Гостям двічі на день мірятимуть температуру. Тест на COVID-19 робитимуть на п'ятий та десятий день. Залишати кімнату до кінця карантину не можна.

На території готелю спорудили 16 розкішних вілл. У кімнатах прибрали килими, щоб простіше було дезінфікувати поверхні. Повсюди камери, аби відстежувати, хто порушує карантин. Співробітники готелю пройшли медичні курси і вміють визначати симптоми COVID-19 й надавати допомогу. Однак на великий зиск у готелі не сподіваються. Надто багато втратили, поки кордони були закритими.

Тханчанок Прамку, заступниця директора з продажів готелю:

Ми вирішили, що працюватимемо як карантинний готель, аби допомогти персоналу. Через пандемію люди втратили роботу, тому зараз вони хоча й небагато, але зможуть підзаробити.

Епідемія Таїланд оминула, за весь час - три з половиною тисячі випадків. Здебільшого завдяки тому, що країна на пів року закрилася від усього світу. Однак платити за це доводиться туристичній галузі. На острові Пхукет, приміром, зачинилися 70 відсотків готелів, ресторанів і крамниць.

Ватчарі Шріроболь, продавчиня:

Я зараз за день і 30 доларів не заробляю. Раніше ми орієнтувалися лише на іноземців. Нині приїздять тільки люди з інших провінцій, але багато вони не витрачають. Думаю тому, що сувеніри їх просто не цікавлять.

Відроджуватимуть туризм - поступово. Перші три сотні гостей прилетять чартерами з Китаю і Скандинавії. Тайський уряд вирішив, що нині це найбезпечніші країни. Після двотижневого карантину - вони зможуть подорожувати Таїландом ще 9 місяців. Такі умови нової туристичної візи. Видаватимуть її тим, хто може собі дозволити жити в чужій країні кілька місяців