В 1896 году братья Люмьер Огюст и Луи сняли короткий видеоролик, на котором группа мужчин и женщин играют в снежки во Франции. Теперь спустя 124 года аудитория XXI века может увидеть эти восстановленные кадры практически "вживую". По этим кадрам можно наблюдать, как выглядели люди более 100 лет назад.

Исторические кадры XIX века были тщательно отреставрированы 42-летним Хоакимом Кампой из Барселоны. Для реставрации была использована программа DeOldify с применением технологий искусственного интеллекта. Своим результатом видеоредактор поделился в Twitter. Причем, процесс восстановления занял всего 15 минут.

Оригинальный французский фильм Bataille de boules de neige, также известный как Snowballing или "Снежная битва", был коротким "немым" фильмом, в котором изображалась группа людей, играющих в снегу на городской улице в Лионе.

Братья Люмьер Огюст и Луи были одними из первых в мире режиссеров, которые изобрели кинематограф в 1895 году. Их изобретение позволило зрителям впервые увидеть движущееся изображение – в свое время это был величайший технологический прорыв.

Кинематограф получил ошеломительный успех – братья отправились в мировое турне с серией из десяти короткометражных французских фильмов, каждый продолжительностью около 50 секунд. Отреставрированная "Снежная битва" была одним из тех фильмов, что были показаны первым зрителям XIX века.

Братья использовали первую видеокамеру для снятия оригинального короткометражного фильма на 35-мм кинопленке, которая позже стала стандартом в киноиндустрии. Однако фильм "Снежная битва" не был самым первым.

Первыми видеозаписями в истории человечества считаются "Лошади в движении", снятый в 1878 году, "Сцена в саду Раундхей" в 1888 году и знаменитое "Прибытие поезда" в 1895 году.

Несмотря на свой оглушительный успех, братья долго не верили, что у киноиндустрии вообще есть будущее.

Современный вид на место в Лионе, где велась съемка "Снежной битвы" в 1896 году

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как была названа дата премьеры очередного фильма по "Юрскому периоду". Также недавно были завершены съемки фильма "Аватар 2".